Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran-ABD arasında devam eden krizi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Pezeşikyan görüşmede İran'ın uluslararası hukuk çerçevelerine bağlılığını gösterdiğini belirterek, "Biz sadece ulusumuzun meşru ve yasal haklarını sağlamaya çalışıyoruz, ancak ABD'lilerle geçmişte yapılan müzakereler, son derece dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Asım Munir ise "Umarım müzakereler İran ve bölge için arzu edilen bir sonuca hızla ulaşır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı