Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran-ABD arasındaki krizi sona erdirmek için Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Pezeşikyan görüşmede İran'ın uluslararası hukuk çerçevelerine bağlılığını gösterdiğini belirterek, "Biz sadece ulusumuzun meşru ve yasal haklarını sağlamaya çalışıyoruz, ancak ABD'lilerle geçmişte yapılan müzakereler, son derece dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Asım Munir ise "Umarım müzakereler İran ve bölge için arzu edilen bir sonuca hızla ulaşır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

