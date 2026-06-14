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Pakistan ve Mısır arasında son 24 saatte ikinci "İran-ABD" görüşmesi

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Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, son 24 saatte ikinci kez telefonda görüşerek ABD ile İran arasındaki olası anlaşma ve barış görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, son 24 saat içinde ikinci kez telefonda görüşerek, ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşmaya yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan ve Mısırlı yetkililer, İran-ABD arasında devam eden barış görüşmelerine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Son 24 saatte iki kez görüşen Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşmaya yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, bu olumlu gelişmelerin bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti" ifadeleri kullanıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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