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Pakistan ve Hindistan Arasında Tarihi Görüşme: Keşmir, Terörizm ve Su Konuları Gündemde

Pakistan ve Hindistan Arasında Tarihi Görüşme: Keşmir, Terörizm ve Su Konuları Gündemde
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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan ile Hindistan arasında yapılacak görüşmede üç ana konu olan Keşmir, terörizm ve su sorunlarının ele alınacağını ifade etti. Bakan Asif, bu konuların çözümünün tarihsel bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında görüşme yapılması durumunda gündemde üç ana konunun yer alacağını, bu konuların da, "Keşmir, terörizm ve su" olduğunu aktardı.

Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından bugün bir görüşme yapılması bekleniyor. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif yaptığı açıklamada, iki ülke arasında görüşme yapılması durumunda gündemde üç ana konunun yer alacağını söyledi. Asif açıklamasında, "Üç ana başlık var: Keşmir, terörizm ve su. Bunlar son 76 yıldır süren sorunlar ve artık ele alınmalı. Pakistan terörizmin en büyük kurbanıdır. Bu, iki ülke için terör sorununu çözmek adına tarihi bir şanstır. Keşmir konusunda da aynı şekilde tarihi bir fırsattır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Keşmir konusunu gündeme getirdiğine vurgu yapan Asif, "Bu da başka bir dönüm noktasıdır. Başkan Trump, görüşmelere Keşmir'in de dahil edilmesi gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Terörizmden en çok zarar gören ülke olan Pakistan'ın suçlanması acı bir ironi"

Hindistan ve Pakistan arasındaki neredeyse tüm savaşların Keşmir nedeniyle çıktığını vurgulayan Bakan Khawaja Muhammad Asif, "İki gün önceki çatışma da Keşmir yüzündendi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgeyi adeta bir cehenneme çevirmeye çalıştı ama Allah'ın izniyle kurtulduk. Silahlı kuvvetlerimiz adeta bir demir duvar gibi durdu. Artık bu sorunlar çözülmeli" diye konuştu. Bakan Asif, terörizmden en çok zarar gören ülke olan Pakistan'ın suçlanmasının "acı bir ironi" olduğunu ifade etti. Asif, su sorununa ilişkin de, bu konunun zaten 1960 tarihli "İndus Su Anlaşması" çerçevesinde çözüme kavuştuğunu ve bu anlaşmanın askıya alınamayacağını kaydetti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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