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Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi, Tahran'ı ziyaret edecek

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Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Pakistanlı yetkililer, İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin, ülkesinin ABD ile İran arasında yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Yetkililer, Naqvi'nin ziyaret sırasında İranlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Söz konusu ziyaret, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın da Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Münir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğinin açıklandığı bir dönemde duyuruldu.

Naqvi, İran İçişleri Bakanı Mumini ile görüşmüştü

Naqvi, dün İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile bir araya gelmişti. Görüşmede taraflar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler masaya yatırılmıştı.

Pakistan, Şubat ayından bu yana Orta Doğu'da devam eden çatışmalar kapsamında ABD ile İran arasındaki temaslarda arabulucu rolünü üstleniyor. İslamabad yönetimi, iki taraf arasındaki ilk görüşme turuna geçtiğimiz Nisan ayında ev sahipliği yapmıştı ancak, görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamamıştı.

Naqvi ve Münir geçtiğimiz haftalarda da İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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