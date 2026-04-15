Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'den Tahran'a ziyaret

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, ABD-İran müzakerelerinin bir sonraki turuna yönelik üst düzey temaslar için İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etti. Müsteşar, İran yönetimine ABD'den mesaj iletmesi bekleniyor.

ABD- İran arasındaki ateşkes devam ederken ve taraflar arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Tarafların gelecek günlerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden bir araya gelmesi beklenirken Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir liderliğindeki heyet, İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İran basını, Munir liderliğindeki heyeti taşıyan uçağın Tahran'a indiğini yazdı. Heyetin ziyaret kapsamında İran yönetimine ABD'den bir mesaj iletmesi ve müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin taraflar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunması bekleniyor. Yerel kaynaklar, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik üst düzey temasların gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Mareşal Asim Munir, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in davetiyle 11 Nisan tarihinde İslamabad'da gerçekleştirilen tarihi ABD-İran müzakerelerinde yer alan isimlerden biri olmuştu. - TAHRAN

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
