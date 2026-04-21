Pakistan'dan ABD ve İran'a ateşkesi uzatın çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD ve İran'a ateşkesi uzatmaları için çağrıda bulundu. ABD-İran müzakerelerinin ikinci turunun belirsizliği sürerken, Trump'ın ateşkes uzatma isteksizliği dikkat çekti.

ABD-İran arasında karmaşaya dönenen müzakerelerin ikinci turunun bu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması bekleniyordu. Ancak, İran tarafının "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" açıklamasının ardından müzakerelerin ikinci turunun yapılıp yapılmayacağı bilinmezliğini koruyor. ABD heyetinin müzakereler için İslamabad'a doğru hareket etmesine rağmen İran heyetinin henüz Tahran'dan ayrılmadığı bilgisi gelirken ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkesi uzatmayı düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Trump'a Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar'dan yanıt geldi. ABD Maslahatgüzarı Natalie A. Baker ile görüşen Dar, İran ve ABD tarafına ateşkesi uzatmaları çağrısı yaptı. ABD ve İran arasında diyalog kurulmasının gerekliliğini vurgulayan Dari her iki tarafı da ateşkesi uzatmaya çağırdı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
