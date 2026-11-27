Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısına ilişkin, "Değişen bölgesel güvenlik durumu değerlendirildi ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, başkent İslamabad'da Türkiye Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ikinci olağan toplantısı sonrasında basına açıklamada bulundu.

Dar, yetkililerin yaklaşık 2,5 saat süren toplantısının ardından yaptığı konuşmada, toplantıda Pakistan'ı kendisinin yanı sıra Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in temsil ettiğini aktardı. Pakistanlı yetkili, Suudi Arabistan heyetinde ise Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin yer aldığını bildirdi.

"Barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi"

Dar, toplantıya katılan yetkililere teşekkür ederek, "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında değişen bölgesel güvenlik durumu değerlendirildi ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi" ifadelerini kullandı.

İttifak üyelerinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılıklarını teyit ettiğini belirten Dar, bu kapsamda kolektif savunma, karşılıklı dayanışma, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerinin öne çıktığını ifade etti.

Önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin de değerlendirildiğini aktaran Dar, Suudi Arabistan'da ittifak sekretaryasının kurulması ve faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Taraflar anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü destekleme konusunda mutabık kaldı"

Dar, tarafların ortak çıkar alanlarında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek için istişareleri sürdürme, bölgesel gerilimin azaltılmasına katkı sağlama ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü destekleme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Pakistan basınında yer alan haberlerde ise tarafların bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdiği toplantıda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sık şekilde gerçekleştirdiği "çirkin" saldırıların kınandığı belirtildi.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı