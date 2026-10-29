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Pakistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resepsiyon düzenlendi

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Pakistan’ın Karaçi kentinde, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Ergül Kadak’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Ergül Kadak'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Ergül Kadak'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Etkinlikte konuşan Pakistan Sindh Eyaleti Başbakanı Syed Murad Ali Shah, hükümeti ve halkı adına Türk hükümetini ve halkını içtenlikle tebrik etti.

Shah, Türkiye ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda eyalet hükümetinin kararlılığını yinelerken, özellikle ticaret, yatırım, altyapı, eğitim, teknoloji ve kültürel değişim alanlarında iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri ortak değerlere, karşılıklı saygıya, kültürel uyuma ve uzun yıllara dayanan bağlara dayanan tarihi bir kardeşlik ilişkisi olarak nitelendiren Shah, bu ilişkinin geleneksel diplomatik bağların çok ötesine geçtiğini belirtti. Her iki ülkenin halkları arasındaki samimi sevginin ve ihtiyaç duyulan zamanlarda birbirlerine destek olma konusundaki ortak kararlılığın bu bağı daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Doğal afetler sırasında gösterilen dayanışmayı hatırlatan Shah, yıkıcı sellerin ardından Türkiye'nin Pakistan'a sağladığı insani yardımlara ve büyük depremlerin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye verdiği desteğe değindi. Bu olayların basit ancak güçlü bir gerçeği ortaya koyduğunu belirten Eyalet Başbakanı, gerçek dostluğun yalnızca sözlerle değil, eylemlerle kanıtlandığını vurgulayarak, "Bir kardeş acı çektiğinde diğeri de onun acısını hisseder" dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı da katılımcılara izletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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