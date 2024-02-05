Pakistan Büyükelçiliği'nde Keşmir Dayanışma Günü programı düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programda 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenler de anıldı.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den beri anlaşmazlık konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir'de 5 Şubat tarihi "Keşmir Dayanışma Günü" olarak kabul ediliyor. Bugüne özel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı. Büyükelçilik'te Kuran-ı Kerim tilaveti, Pakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar ve çok sayıda davetli katıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Büyükelçi Cüneyd ve Derya Yanık, büyükelçilik bahçesine fidan dikti.

Türk halkına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Pakistan Büyükelçisi Cüneyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yer alan en eski sorunlardan birisinin Keşmir meselesi olduğunu vurguladı. Keşmir bölgesinde Hint askeri ve paramiliter birliklerinin olmasının, Hindistan'ın bölgeyi işgalinden kaynaklandığını dile getiren Büyükelçi Cüneyd, bölgedeki vatandaşların en basit insan haklarından bile mahrum bırakıldığını söyledi.

Türkiye'nin Keşmir dahil olmak üzere hak ihlallerinin son bulması için çağrılar yapıldığını belirten TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, "Türkiye olarak Pakistan'ın Keşmir davasında yanında olduğumuzu her vesileyle ifade ettik. Keşmir'in kendi kendini yönetme iradesini, yönetme hakkını, tarihsel süreçte sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Dünyada hiçbir sorun çözümsüz kalmaz. Muhakkak ne kadar uzarsa uzasın 'bir gün sonuç bulacaktır' diye ümit ediyoruz. Türkiye olarak inanıyoruz ki Keşmir halkı, haklı mücadelesine uygun bir biçimde kendi kendini yönetme hakkına bir gün sahip olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA