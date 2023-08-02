Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta dönüm noktası olduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olan MİLGEM projesinin dördüncü gemisinin denize indirilme törenine katıldı. Şerif, yeni teknolojilerde ve ortak savunma üretiminde ikili savunma işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katıldı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni teknolojilerde ve ortak savunma üretiminde ikili savunma işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

İkili görüşme gerçekleştirildi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel durum ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler ele alındı.

Şerif, iki ülke arasındaki güçlü ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, bu kardeşçe ilişkilerin karşılıklı olarak ödüllendirici şekilde ticari ve ekonomik bağlara dönüştürülmesinin altını çizdi.

Başbakan Şerif, araştırma ve kalkınma, bilgi teknolojisi, enerji, altyapı, gıda güvenliği, turizm ve maden sektöründe ortak işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Anlaşma 2018'de imzalanmıştı

Pakistan, Türkiye ile 2018'de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.???????

MİLGEM projesi kapsamında üretilen korvetler, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar ve torpido karıştırma ve aldatma sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor.