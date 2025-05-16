Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Barış İstiyoruz, Düşmanımıza Gerekli Dersi Verdik'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Barış İstiyoruz, Düşmanımıza Gerekli Dersi Verdik'
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan çatışmalara dair açıklama yaparak savaşı kazandıklarını ancak kalıcı barış sağlamak istediklerini belirtti. Keşmir meselesinin çözümüne vurgu yaptı ve bölgede barışçıl çözümler için işbirliği çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşı kazandık ama barış istiyoruz. Düşmanımıza gereken dersi verdik ancak saldırganlığı kınıyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan ve ateşkes ile sonuçlanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şerif yaptığı açıklamada, Hindistan'a karşı yapılan operasyonun başarısını kutlarken, "Savaşı kazandık ama barış istiyoruz. Düşmanımıza gereken dersi verdik ancak saldırganlığı kınıyoruz. Bu bölgenin de diğerleri gibi refah içinde ve ilerici olmasını istiyoruz. Bu da ancak sıkı çalışmayla, bitmeyen çabalarla ve barışçıl komşular gibi yaşayarak mümkün olabilir" dedi.

Keşmir meselesinin çözümünün, bölgede kalıcı barış için zorunlu olduğunu yineleyen Başbakan Şerif, "Üç savaş yaptık ama hiçbir şey kazanmadık. Artık Pakistan ve komşuları bir araya gelmeli, barışçıl komşular gibi hareket ederek yıllardır süregelen sorunları çözmelidir" diye konuştu.

Başbakan Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Şerif, 9 ile 10 Mayıs gecesi komutanlarıyla yaptığı bir görüşmede, Hindistan'ın "son sınırı aştığını", Pakistan'ın uluslararası soruşturma önerisini reddettiğini ve bu yüzden "ölçülü bir karşılık verilmesi" gerektiğine karar verdiklerini söyledi. O gece yerel saatle 02.30 sıralarında Genelkurmay Başkanı'nın kendisini güvenli bir hat üzerinden arayarak, Hindistan'ın Pakistan'a balistik füze saldırısı başlattığını bildirdiğini aktaran Şerif, "Bana, 'Sayın Başbakan, düşmana öyle bir karşılık vermemize izin verin ki bunu asla unutmasınlar' dedi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Şahbaz Şerif, o gece Pakistan'ın misilleme yaptığını ve ardından cephenin karşı tarafından ateşkes talebi geldiğini aktararak, "Genelkurmay Başkanı bana, 'Uygun bir karşılık verdik ve şimdi bize ateşkes için yalvarıyorlar' dedi. Ben de cevap verdim: 'Düşmanın başını döndüren, ateşkese mecbur bırakan bir darbeden daha büyük ne olabilir? Kabul edin teklifi" şeklinde konuştu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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