Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yenilik Partisi Güçlendirme ve İktidar Yürüyüşü Kurultayı"na, partililer ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öztürk Yılmaz, kurultayda seçime katılan 473 delegenin oylarının tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.