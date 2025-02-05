Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırmıştı.

"YEĞENİM HİÇ OLMAZSA SİZE BİR SELAM VERSİN"

Kura töreninde mikrofonu alan Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama... Benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demiş ve bu tavrı sosyal AK Parti cephesinde bile tepkilere neden olmuştu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işlemi sonucunda, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONYA HAKİMLİĞİ'NE ATANDI

Atanan isimler arasında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttığı yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı. Zengin'in yeğeni Mehmet Arif Dağhan, Konya Hâkimliği'ne atandı.

TAM LİSTE YER ALDI

Kararnameye göre, toplam 1075 hâkim ve savcı adayı atandı. Ataması yapılan isimlerin tam listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.