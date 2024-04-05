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Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı.

CHP'den seçilen Çerçioğlu'na mazbatasını, Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen programda, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi.

Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti.

Kentte yaptıkları işleri vatandaşlara sorarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Biz yaptık, oldu" anlayışını gütmediklerini söyledi.

Çerçioğlu, halktan kopmadıklarını, halkı iyi anladıklarını vurguladı.

Mazbatasının yemekhanede verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

Çerçioğlu daha sonra belediye binasına geçti.

Programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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