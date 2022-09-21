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Özhaseki, Antakya Belediyesinde

Politika Haberleri

Özhaseki, Antakya Belediyesinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antakya Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antakya Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Antakya Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılanan Başkan Özhaseki, Antakya Belediyesi voleybol, futbol ve karate takımları ile hatıra fotoğrafı çekilerek başarı diledi.

Başkan Yılmaz, Başkan Özhaseki'nin belediyede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Özhaseki'de konuşmasında, "İnsanoğlunun binlerce yıllık birlikte yaşama kültürü ve mirasının; sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde yaşam biçimine dönüştürdüğü güzel şehir Hatay, Antakya'dayız. Bu mirası güzel Hatayımızda yaşatan vatandaşlarımıza muhabbetlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Yılmaz ziyaretin sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Antakya Belediyesi Mehmet Özhaseki AK Parti Antakya Politika Haberler

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