CHP Genel Başkanı Özel, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yılında andı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yılında andı ve saygı ile rahmet okudu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 103. yılında andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

