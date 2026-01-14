CHP Genel Başkanı Özel, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yılında andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 103. yılında andı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika