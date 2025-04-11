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Özgür Özel yine dış basına konuştu! Bu kez hedefinde bir başbakan var

Özgür Özel yine dış basına konuştu! Bu kez hedefinde bir başbakan var
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi. Guardian'a konuşan Özel, "Her şey bittikten sonra, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'nin en önde gelen yayın kuruluşlarından Guardian'a verdiği röportajda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı sessizliğini "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi.

"STARMER GELECEKTE BU TAVRINI AÇIKLAMAKTA ZORLANACAK"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının yalnızca bir "Türkiye iç meselesi" olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, Starmer'ın bu tavrını gelecekte açıklamakta zorlanacağını söyledi.

"DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİNİ HATIRLAYACAĞIZ"

Starmer'ın CHP'ye yönelik baskılar karşısında ses çıkarmamasını eleştiren Özel, "Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" dedi. CHP lideri, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere bazı Avrupa liderlerinin İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiğini hatırlatarak, İngiltere'den benzer bir ses çıkmamasını eleştirdi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Dostunuz bu yalamayı Cumhurbaşkanı yapmak için uğraşacaktı.Ama ne bilsin büyük hırsız olup patlayacağını.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

chp=manda zihniyeti

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Haber YorumlarıOsman Köse:

bunlara oy verenler iyi bakın kimlerin elindesiniz vebali büyük bu işin

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Haber YorumlarıOsman Köse:

halende bunları destekleyenin akli melekelerinde bir sıkıntı vardır. bu ülke TÜRKLERİNDİR ingilizin kontrolü altında genel başkanlık yapanların oyuncağı değil bu ülke

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