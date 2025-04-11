Özgür Özel yine dış basına konuştu! Bu kez hedefinde bir başbakan var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'nin en önde gelen yayın kuruluşlarından Guardian'a verdiği röportajda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı sessizliğini "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi.

"STARMER GELECEKTE BU TAVRINI AÇIKLAMAKTA ZORLANACAK"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının yalnızca bir "Türkiye iç meselesi" olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, Starmer'ın bu tavrını gelecekte açıklamakta zorlanacağını söyledi.

"DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİNİ HATIRLAYACAĞIZ"

Starmer'ın CHP'ye yönelik baskılar karşısında ses çıkarmamasını eleştiren Özel, "Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" dedi. CHP lideri, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere bazı Avrupa liderlerinin İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiğini hatırlatarak, İngiltere'den benzer bir ses çıkmamasını eleştirdi.