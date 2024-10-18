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İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır" dedi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. SGK'dan daha fazla para almak için akılalmaz bir düzen kuran ve bebekleri öldüren çete ile ilgili CHP Lideri Özgür Özel, "Gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır."

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika

Özgür Özel Yenidoğan Politika İstanbul Güvenlik Sağlık Hukuk

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Yorumlar (20)

Abuzer Sever:

He, he. Çok samimi geldi bana...

28
79
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VEFA:

Hastanenin, okulun özeli olmaz. Özel yaparsanız, ticarethane olur, para kazanmak için her türlü üç kağıtçılığı yaparlar, yapıyorlar da!... Cumhuriyetin ilk yıllarına dönülmelidir....

95
7
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Emre null:

Siyasal İslam ulkeyi batırdı diyenlere cevap  Siyasal İslam 20 yıldır ülkeyi yönetiyor  ondan önce ulke ucuyormuydu dünyanın en adaletli  en gelişmiş en modern  ulkesimiydik  laik ecevit  yönettiğinde ekonomimiz mi uçuyordu  herkesin altında son model arabami vardı sanki siyasal İslamcılar dediğin Ak parti  laik dsp nin  batirdigi ekonomiden  sonra  göreve geldi ve ulkeyi gayet güzel de yönetti  butun dunya bunu kabul ediyor  suanki ekonomi  dis guclerin reise kurduğu  rahip brunson  kumpasinin sonucudur yoksa belkide suan ilk10 ekonomi  arasındaydık

19
39
yanıtYanıtla
isa kızmaz:

CHP’nin haricinde muhalefet yok mu? Neden diğerlerinden ses çıkmıyor şaşıyorum.

49
6
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Güven önemlş:

tüm özel hastaneler böyle değil mi sizce.. denemesi bedava yeni doğan yoğun ağzına kadar dolu. gidin bakın

42
0
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KOMEDİA KUTUSU:

Maşallah ne muhalefet. Nasıl bukadar büyük bir tepki gösterebildiniz!

10
19
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Doğuş:

Araştırma önergesi verin bakın kimler ret oyu verecek

24
1
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İsmail Yılmaz:

İdam ihtiyaç acilen cikarilmali

21
1
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Furkan Kutlay:

İdam idam idam gelmese bu alçaklar para uğruna ölümüzü dirimizi halleder ama siyaseten yardım almazlar zor bu işleri yapmaları

20
2
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Mutlu Sutcu:

Denetimli serbestlikten dışarı çıkarlar 1 yıl sonra örnek dilan Polat çifti.

14
1
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