Özgür Özel ve Yeni Parti heyeti tutuklu Başkan Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Yeni Partili milletvekilleri Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Heyetin, tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmek üzere cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Bozbey ile gerçekleştirdiği görüşme devam ediyor.

Ziyaretin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı