Özgür Özel ve İbrahim Kalın TBMM'de Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM'deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özel, kendi pozisyonlarını ifade ettiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme, CHP'li kurmayların katılımıyla devam etti. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kendi pozisyonlarını ifade ettiklerini aktardı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika