Özgür Özel ve Erkan Baş Meclis'te Bir Araya Geldi

Özgür Özel ve Erkan Baş Meclis'te Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Bu basına kapalı toplantıya ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve TİP Milletvekili Sera Kadıgil de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Özgür Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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