Özgür Özel ve Devlet Bahçeli Kuliste Selamlaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri sırasında kuliste karşılaştı ve selamlaştı. Bahçeli, Özel'e iltifat etti.
CHP Genel Başkanı Özel ile MHP Genel Başkanı Bahçeli kuliste selamlaştı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste selamlaştı.
TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri devam ediyor. Kuliste karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştılar. Bahçeli, Özel'e "Çok hareketlisiniz" demesi üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika