CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, Özel'in Osmaniye ziyaretine teşekkür etti ve Berat Kandili'ni kutladı.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'i telefonla arayan Bahçeli, bugün memleketi Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Bahçeli ayrıca Özgür Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
