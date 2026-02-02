CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'i telefonla arayan Bahçeli, bugün memleketi Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Bahçeli ayrıca Özgür Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.