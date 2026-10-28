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Özgür Özel, Toledo'daki tren kazası için Sanchez'e taziye mesajı gönderdi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziye mesajı gönderdi. Özel, mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziye mesajı gönderdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, mesajında, Toledo'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik tren kazasını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Özel, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini ilettiğini ve yaralılara acil şifalar dilediği belirterek, şunları kaydetti:

"Bu acı günlerinde İspanya halkının yaşadığı büyük üzüntüyü yürekten paylaşıyor, en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu zor süreçte İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve yaraların sarılması için her türlü desteğe hazır bulunduğumuzu bilmenizi isterim. Böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyor, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor ve dost İspanya halkına dayanışma duygularımı iletiyorum. En içten dileklerimle."

Kaynak: AA
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