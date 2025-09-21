Özgür Özel seçime tek aday olarak giriyor! Oyunu kullandı

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kurultayın yapılacağı salona geldi. Kurultayda, Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

ÖZEL'DEN TARİH ÇAĞRI: BİZE GÜVENSİZLİK OYU VERİN

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum. Vereceğiniz güvensizlik oyu sarayın adalet düzenindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum" çağrısında bulundu.

CHP YÖNETİMİ DÜŞTÜ

Tarihi çağrıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, delegeden güven oyu alamadı. Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu.

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNE GEÇİLDİ

Kurultayda, Özgür Özel'in tek aday olduğu genel başkanlık seçimine geçildi. Özel, CHP Genel Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Genel başkanlık seçiminin ardından PM ve YDK seçimi yapılacak. Özel'in tek aday olacağı seçimlerde blok liste yöntemini kullanacak.

KILIÇDAROĞLU SALONDA YER ALMADI

Kurultaya, eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayılçın katıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda yer almadı.