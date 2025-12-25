CHP Genel Başkanı Özel'den Regaip Kandili mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, başta Filistin olmak üzere zulüm altındaki tüm coğrafyalara huzur ve barış, ülkemizin her köşesine adalet getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.