Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından konuşan Özgür Özel, Özgür Çelik'in görevinin başında olduğunu belirterek, "Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik. Görevi kim kabul ederse partiden ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL'A GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

CHP İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik yönetimiyle birlikte görevden alınırken, Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

ÖZEL: ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDA

Kararın ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Halk TV canlı yayınına katılan Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi. Özel, şu ifadeleri kullandı: Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır, görevine devam ediyor.

"GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK"

İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik.

"GÖREVİ KİM KABUL EDERSE İHRAÇ EDERİZ"

Bu, Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur. Bu saray düzeninin, bu yargı kumpasına "Ben görev yaparım." diyen diğer dört arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz, geçmişte ilçe başkanlığı görevleri yapmışlar. Eğer onlar "Biz görevi kabul ediyoruz." derlerse onlar da ihraç edilecek.

"10. DENEMEDE TUTTURDULAR"

Bu 10. denemeydi. 10. denemede tutturdular diye özetleyeyim. Ankara'da altı, İstanbul'da dört tane dava var. Bu dava, dört davanın bir bileşimi. Ankara'da da altı davanın bir bileşimi bir dava yürüyor. Karardan haberim vardı. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar ve diyorlar ki, işte "İstanbul İl Kongresi'ni iptal edin." ya da "CHP'nin kurultayını iptal edin." ve "Tedbir kararı verin." Yani mahkemeyi daha görmeden, görevdekileri uzaklaştırın. Bunu bugüne kadar dokuz ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başkanı reddetti.

Sebebi de şu, hatta bunu böyle bu konunun uzmanı hukukçular, hukukçu arkadaşlarım şöyle anlatıyorlar. "Bu davada tedbir kararı verilemez çünkü doğrudan sonuç doğurur. Şimdi, yönetimin uzaklaştırılmasını talep ediyorsun bir gerekçeyle, daha doğrusu yapılan kongrenin iptalini talep ediyorsun. İptal olursa yönetim uzaklaşacak. Sen bunu yapmadan ilk günden iptal et." diyorsun. Bunu dokuz mahkeme reddetti. 10'uncuda tutturdular. 11'incisini de bugün bir Akın Gürlek, bir birleştirme kararıyla yapmaya çalışıyor.

Yani o da diyor ki, "Nihayet tutturdunuz. Sürece ben de vaziyet ediyorum." deyip kendince, kendince baş kötü olarak bu kötülükten de benim haberim var. Dolayısıyla en baştakinin haberi var. Sayın Erdoğan'ın talimat ve direktifleriyle biz sizinle uğraşıyorduk. Nihayet bu kadar hukuksuzluğu kabul edebilecek bir asliye hukuk mahkemesi bulduk." deyip zil takıp oynuyor bugün.

"KARARI TANIMIYORUZ"

Ankara'da böyle bir hakim bulamadıkları için İstanbul'daki bir hakime bu kararı aldırmışlar. Bu durum, hukuk sistemi açısından tamamen bir kanunsuzluk hali olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne de bu durum açısından tedbir talebiyle başvuracağız. Bunların hepsini teker teker yaparız."