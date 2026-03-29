Özgür Özel: Ne Ömer'i ne Ekrem'i veririz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Mitingde CHP milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar yer aldı. Mitingde Duygu Günel, tutuklu olan eşi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Mitingde konuşan Özel, "Darbeciler sokaklardan, diktatörler meydanlardan korkar ama bu meydan korkuyu evde bırakanların, cesareti kuşananların meydanı. Bugün Kuşadası'nın üzerinde kara bulutlar geziyor. Darbeciler Kuşadası'nı kuşatmaya çalışıyor, Kuşadası teslim olmaz, efeler diz vurur ama diz çökmez" dedi.

'ÖMER GÜNEL SEN MİLLETİN GÖNLÜNDESİN'

101'inci mtingi Aydın'da yaptıklarını belirten Özel, "Millet ayaktadır. Bu meydana damgasını vuran; seçtiğine, Ömer'ine, evladına sahip çıkma iradesidir. Kuşadası'nda çok partili dönemde 8 kez belediye başkanı seçtirdik. 4'ü üst üste aralıksızdı, Ömer başkanla 2 dönemdir oyumuzu artırdık. İlkinde ittifakla, sonuncusunda ittifaksız ama bütün adayla ittifak yaparak, bütün adayı kucaklayarak sosyal demokratlarla, muhafazakar demokratı, milliyetçi, liberal demokratı bir araya getirerek, elbette ülkesini, bayrağını seven Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile derdi olmayan herkesle kol kola girerek başardık. 'Yalnız değildir' diye bağırdığınız Ömer Günel kardeşiniz, bu ilçede uzun süredir beklenen hizmetleri yılmadan, yorulmadan arı gibi çalışarak, grubumuzla uyum halinde Kuşadası'nın günlünde olan her şeyi kısıtlı imkanlara rağmen yapmaya çalıştı. 830 milyonluk yatırımla, 70 stadyumluk yeşil alanı Kuşadası'na kazandıran, çocuklara ücretsiz süt dağıtan, öğrencilerin beslenme çantalarını hazırlayan, ihtiyaç sahiplerine gıda nakdi yardım yapan, üniversite öğrencilerine her akşam ücretsiz akşam yemeği veren Ömer Günel'dir. Anne, baba ve çocuk eviyle, gazi evi, kütüphanesi, kitap kafesi, kültür merkeziyle, dijital eğitim merkeziyle Kuşadası'nda yaptıkları hizmetleri 'ilçe mi büyükşehir belediyesi mi' dedirten Ömer Günel'dir" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Belediyelerine yapılanların siyasi operasyonlar olduğunu söyleyen Özel, "Bunların İstanbul merkezli yönetilmesi, İstanbul'da oluşturulan ve bütün amacı CHP'yi yıpratmak olan bir organizasyon olduğu ortadadır. Adana'daki Zeydan Karalar'a da Adıyaman'daki Abdurrahman Tutdere'ye de Kuşadası'ndaki Ömer Günel'e de ele de aynı eller uzanmıştır, amaç bellidir" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin Özel, "Buna benzer mevzular ve bunun yanında yapılan bir gece yarısı baskını, o baskında polis tarafından elde edilen devlete emanet görüntüler ve saatler içinde iktidara yakın gazeteler, internet sitelerinden yapılan büyük bir rezillikle karşı karşıyayız. Ben, partim bu konuda üzerimize düşen neyse yapacağız. Ortaya çıkana sessiz kalmadık. Susmadık, üstüne yatmadık. Ancak bir ülkenin iktidarı, iktidarı kaybetmemek için polisin elindeki devletin kamerasını, paparazzi kamerasına çevirirse, o görüntüleri yandaş gazetelere, sitelere vermekten bir menfaat beklerse bu FETÖ kumpasçılığından öğrenilmiş bir rezalettir. Bu milletin tüm verileri, bilgileri devlete emanetken, Ankara Emniyeti partimize, 'sakın bizden bilmeyin özel İstanbul'dan gelmişler, haberimiz olmadan yapmışlar' demişken biz hangi kirli kumpasın, planın neye hizmet ettiğinin farkındayız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Ancak bu FETÖ kumpasçılığına, bu rezalete, bu bel altı siyasetine de teslim olmayacağız" diye konuştu.

Özel, "Biz Mustafa Kemal'in kurduğu partide siyaset yapıyoruz, onun emaneti koltukta bulunuyoruz. Ne Ömer'i ne Ekrem'i kendi iktidarlarını sürdürmek için haksızca hedef alanlara şunu söylüyorum; ne Ömer'i veririz ne Ekrem'i veririz, gerekirse ölümü göze alırız, sizin önünüzde eğilmeyiz" dedi.

'ER YA DA GEÇ O SANDIK GELECEK'

Meydanlardan taşan kalabalıkların Türkiye'nin yarınlarına umut olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti: "Biz, burayı Ekrem Başkan'a, Ömer Başkan'a sahip çıkmak açısından önemli görürken esas olarak herkesin ortak geleceğimize sahip çıktığı alanlar olarak görüyoruz. Bu meydan çağrıldığında koşup gelenlerin, mücadele edenlerin, ayakta kalanların, Türkiye'de yarın kendisi için bir iktidar kurulacağına inancın göstergesidir. Bu meydanlar yeteri kadar dolu olursa, bu mücadele azmi sürerse, karda kaçmayan, soğukta üşümeyen, yağmurda da dağılmayan, güneşin altında bayılmadan bu meydanı terk etmeyenler Türkiye'nin yüzyıl sonra yeniden kurucu irade umududur. Bu topraklar işgalden kurtarılmış, cumhuriyet kurulmuş, cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmuştur. 25 yıl süren bir iktidar Cumhuriyetin kolonlarına saldırmış, kirişlerini kırmış, kolonlarını kesmeye çalışmıştır ama Cumhuriyet onu sevenlerin ve onu kuran kadrolara minnet duyanların sayesinde dimdik ayaktadır. Şimdi iş seçim sandığına ulaşmaktır. Anketlerde Türkiye'nin kurucu partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisidir. Bütün göstergeler, meydanlar, rakamlar, sesler, anketler, bir devrin kapandığını, bir devrin açıldığını göstermektedir. Cumhuriyet kurulduğu günden beri önemli kırılma noktalarından birindedir. Siz bir devri kapatıp bir devri açmak üzere iradesini gösteren, evde oturmak ya da şikayet etmek yerine kaderine el koyan, mücadele eden, on milyonlardan birisiniz. Sizde bu inanç oldukça artık iktidar değişimi sadece sandığın gelişini bekleyen bir süreçten ibarettir. Er ya da geç o sandık gelecek. Er ya da geç o seçim yapılacak, er ya da geç bir devir kapanacak. Yeni bir devir açılacaktır" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı