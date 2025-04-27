Özgür Özel, Murat Ongun'u Cezaevinde Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Murat Ongun'u ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, Ongun ile yaklaşık 30 dakika süren görüşmesinin ardından cezaevinden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika