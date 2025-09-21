Özgür Özel: 'Milletin kararına saygı duymak demokrasinin gereğidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeri geldi, 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık." dedi.

Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin bugüne kadar demokrasi yolunda çok bedeller ödediğini söyledi.

Ancak CHP'nin ne olursa olsun hiçbir zaman demokrasiden sapmadığını vurgulayan Özel, "Milletin iradesi üzerinde bir iradeyi kabul etmedi, böyle bir güce inanmadı, sığınmadı. Darbelerin hedefi oldu ama hiçbir zaman yanında durmadı. Yıllarca ağır saldırılara uğramış bir parti olarak demokrasiden başka bir yola inanmadık, bundan sonra da böyle bir yola tenezzül etmeyiz. Yeri geldi, 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık." diye konuştu.

Özel, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu, kendilerine inanan vatandaşlara hizmete koyulduklarını dile getirdi.

Karanlık bir süreci 9 Ekim 2024'ten itibaren hep birlikte yaşamaya başladıklarını savunan Özel, şunları kaydetti:

"30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte bu saldırılara karşı ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Biz, teslim olmadık, sizlerle birlikte ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Meydan okuduk, 'Bu, bir savaş ilanıdır.' dedik. 'Savaş ilan edilmiş bir yapı ne yaparsa biz de onu yapacağız, mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız.' dedik."

Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu olduklarını anımsatarak, ortada delil bulunmadığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarihin ardından ülke genelinde 55 miting yaptıklarını belirten Özel, ahlaki ve psikolojik üstünlük ile çoğunluk enerjisinin CHP'de olduğunu savundu.

"Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı' diyen Trump'tır"

Özel, İsrail'in Filistin'deki katliamlarının baş destekçisinin ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'tır. 'Gazze'yi boşaltacağım. Oraya oteller kumarhaneler yapacağım.' diye aklımızla alay eden Trump'tır. Niyetinin Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yatakları olduğunu bilmeyen yoktur. Türkiye'nin bu planda bir menfaati değil Kıbrıs açısından çok büyük riskleri vardır. İsrail, arkasındaki bu güçle Gazze'de yeni saldırılar başlattı. Kendisine 'küresel lider' dedirten Erdoğan, Trump'a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Filistin bu haldeyken Trump'tan randevu alabilmek için Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı, kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek... Bunu deşifre ettik, sustular, inkar edemediler ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var, 'Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız.' diye Trump'ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleriyle Amerika'ya mesajlar yolladılar. Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura, 'Boeing konuşacağız, ticaret konuşacağız.' dedi.

Biz, Erdoğan'ın Trump'a Boeing gündemiyle değil elbette o gündemin günü gelir. F-16 talebimiz de doğrudur, parasını ödediğimiz F-35'leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın. Trump'ın karşısına geçilecekse karşısına dikilinecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık açık konuşulacak. Filistin'in bu ülkenin milli meselesi ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak. Çarşamba akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri, Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliğinin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

(Sürecek)