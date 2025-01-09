Özgür Özel: Mersin'de CHP İktidarının Ayak Sesleri Duyuluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mersin de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının ayak seslerini duyuyor." dedi.

Özel, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesinde çalışanlara ve partililere hitap eden Özel, Mersin'de çok özledikleri, bekledikleri, hak ettikleri bir günü yaşadıklarını belirtti.

Açılış programındaki kalabalığa dikkati çeken Özel, "Mersin de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının ayak seslerini duyuyor." diye konuştu.

Ziyaretlerinde çok sayıda kadın örgütlerini gördüğünü ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Onlara söz verdim. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlara kırmızı kart. Kadının emeğini yok sayanlara, kadını evlere kapatanlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkum eden, '14 bin 400 lirayla geçineceksin' diyenlere kırmızı kart. Bundan sonra elimizde kırmızı kartlar, meydan meydan gezeceğiz. Milleti hafife alanlara bu milletin gücünü göstereceğiz, kırmızı kartı göstereceğiz."