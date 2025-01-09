Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Özgür Özel: Mersin'de CHP İktidarının Ayak Sesleri Duyuluyor

Özgür Özel: Mersin'de CHP İktidarının Ayak Sesleri Duyuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin ziyareti sırasında partililere hitap ederek, kadınların haklarını savunacaklarını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlara karşı duracaklarını belirtti. Mersin'de CHP'nin iktidarının ayak seslerinin duyulmakta olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mersin de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının ayak seslerini duyuyor." dedi.

Özel, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesinde çalışanlara ve partililere hitap eden Özel, Mersin'de çok özledikleri, bekledikleri, hak ettikleri bir günü yaşadıklarını belirtti.

Açılış programındaki kalabalığa dikkati çeken Özel, "Mersin de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının ayak seslerini duyuyor." diye konuştu.

Ziyaretlerinde çok sayıda kadın örgütlerini gördüğünü ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Onlara söz verdim. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlara kırmızı kart. Kadının emeğini yok sayanlara, kadını evlere kapatanlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkum eden, '14 bin 400 lirayla geçineceksin' diyenlere kırmızı kart. Bundan sonra elimizde kırmızı kartlar, meydan meydan gezeceğiz. Milleti hafife alanlara bu milletin gücünü göstereceğiz, kırmızı kartı göstereceğiz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika
img

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
img

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
img

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.