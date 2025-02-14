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Özgür Özel, Manisa'da Gençlik Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katılarak orkestra ile birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Özel, konser sonrası orkestraya teşekkür ederek, müziğin ve sanatın önemine vurguda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde şef Utku Barış Andaç şefliğindeki orkestra, yerli ve yabancı bestecilerin klasik eserlerini Manisalıların beğenisine sundu.

Orkestra Şefi Utku Barış Andaç, Sevgililer Günü dolayısıyla Manisa'da da kendisini yalnız bırakmayan şarkıcı eşi Aydilge'ye ithafen "Sen Misin İlacım" şarkısını senfoni orkestrası uyarlamasıyla yönetti.

CHP lideri Özel konseri, eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile takip etti.

Konser sonrası Özgür Özel, sahne alan orkestraya teşekkür ederek, Orkestra Şefi Utku Barış Andaç'a çiçek takdim etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Ataşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yakından takip ettiğini belirterek, "Onursal Adıgüzel genç başkanımızdan bu konseri istemiştik, sağ olsun şefimiz bizleri kırmadı, İstanbul'dan buraya geldiler. Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Biz bu sahnede büyüdük." dedi.

Siyasete bu sahnede başladığını ve buradan ilerlediğini belirten Özel, "Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz ama Manisa'nın çok özlediği ve çok hak ettiği senfoni konserinde genç arkadaşlarımız bizimle birlikte olduğu için hem Onursal hem Ferdi başkanımıza hem de orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yerimize geçeceğiz belki orkestradan bir şeyler daha isteyeceğiz ama orkestranın şefinden önce Manisa'nın şefinden bir şey istememiz lazım. Görülüyor ki böyle bir orkestrayı ağırlamak için bu sahne ve salon yetmiyor. Bu eksikliği bir an önce giderelim." ifadesini kullandı.

Konser, salondakilerin isteği üzerine çalınan "İzmir Marşı" ile son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
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