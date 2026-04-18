CHP Genel Başkanı Özel Küresel İlerici Seferberlik toplantısının kapanış oturumuna katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik toplantısının kapanış oturumuna katıldı ve önemli liderlerin konuşmalarını takip etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, toplantı kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gerçekleştirdiği kapanış konuşmalarını takip etti.
Özel, toplantının ardından düzenlenen aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir