CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İsrail'e sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Küresel Sumud filosuna uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur. Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir. Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz. Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum. Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı' diyen Donald Trump'ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin'in yanında olduğunu söylemesi riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
