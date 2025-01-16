Özgür Özel, İrlanda'nın Büyükelçisi Clare Brosnan'ı Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'in, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'la yaptığı görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika