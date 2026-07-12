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Özgür Özel'in Niğde programında vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Özgür Özel'in Niğde programında vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Niğde Yeni Çarşı'daki programında aşırı sıcak ve dar alan nedeniyle vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi, kadın ve çocuklar zor anlar yaşadı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Niğde'deki programında vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde Yeni Çarşı'da partililere seslendi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece olması, alanın da dar olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İnsanların hareket etmekte zorlandığı alanda özellikle kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Programı takip eden gazeteciler de ekipmanlarını korumakta zorlandı. Alanda fenalaşan vatandaşlara ekipler müdahale etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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