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Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığı iddiasına yanıt geldi. Karaismailoğlu, "Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor. İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP'nin en acıklı hikayesidir." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Saraçhane'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Özel, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

KARAİSMAİLOĞLU, ÖZEL'İN KAYYUM İDDİASINI YALANLADI

Özel'in iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt geldi. Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzon gezisi fiyaskoyla sonuçlanan; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap ve yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığında yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremeyen Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor.

Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

"CHP'NİN EN ACIKLI HİKAYESİ"

Halkımız, gerçek hizmeti ve samimi siyasetçiyi ayırt edebilecek bir iradeye sahip olduğu için, ülkemizi kutuplaştıran ve millet iradesine gölge düşürmeye çalışan siyasetçilere Trabzon'da da itibar etmemiştir. İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, kürsü ve konuşma adabından nasibini alamamış birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP'nin en acıklı hikayesidir.

"KOLTUK TELAŞINDA OLANLAR, HİZMET YARIŞINDA OLANLARI ANLAYAMAZ"

CHP'li Adıyaman belediye başkanının da bizzat yalanladığı, hiç yaşanmamış bir olayı yeniden gündeme getiren Özel, maalesef provokatif omurgasızlığı tercih etmiştir. Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz."

Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ FİŞLEME YAPIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi: "Türkiye'nin içerisinde 'siyasi fişleme' yapıyor. Türkiye'nin dışına konuşurken de önce himaye talep ediyor, himayesine herhangi bir cevap alamadığı zaman da meseleyi siyasi şantaja dönüştürüyor. Sosyalist Enternasyonel açısından baktığınızda esas problem şu ki, Özgür Özel'in konuşmaları, tamamen Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda."

ÖZEL: SARAÇHANE'YE KAYYUM YOLLAMAK İSTEDİLER

Öte yandan Özel söz konusu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Saraçhane'ye kayyum yollamak istediler, adında Adil olan, Bakanlık mevkiini işgal etmiş troll'den bozma siyasetçi olamamış biri, 'aman İBB'ye başkan oluyorum' diye avuçlarını ovuşturdu. Başbakan koydu, Meclis Başkanı koydu, bakan koydu olmadı. Bir Ulaştırma Bakanı eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" diye konuştu. Özel, "Çoğunluğun enerjisi İmamoğlu'nun arkasındadır.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINDA BİR CUNTA YÖNETİMİ VARDIR"

Gelecek cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimini milletimiz püskürtmüştür, bu darbecilerin yüzüne tükürmüştür. Bugün Türkiye'nin başında bir cunta yönetimi vardır. Genel iktidar onlardadır; ahlâki üsüntünlüğü, psikolojik üstünlüğü, çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir. Anketlerde geriye gitmektedirler, arkasında ne devlet ne millet vardır!"

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBeyö 4'lü:

Ozel e önemle duyurulur güzel bir kahve keyfi yaptım sayende

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Haber YorumlarıEnes:

Özgür özel yalanlariyla kendisini kahraman göstermeye çalışıyor . Devlet kayyum atamak istese senin gibi vasıfsız biri ve çevrende ki 3-5 çapulcu mu engel olacak

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Tabi canim, biz size inandik. Içiniz disiniz kisiliginiz karekteriniz DILINIZ yalan.

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Haber YorumlarıSeyit sari:

chp bütün kozlarını kullanıyor çünkü bundan sonra chp bitti.

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

CHP kötü bir akıl tarafından ele geçirilmiştir. Hırsızlığı arsızlıkla kapatamazsınız bay Özel. İddialara cevap vermek yerine bağırıyorsunuz. Gırtlağınızı ne kadar patlatsanız da bu milletin sessiz çoğunluğu sizi zora sokacak gibi.

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Bu adil bir pislik

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Rabbim şu mübarek günün adına bu harami yapıyı yok et ülkemi bu zilletten kurtar

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Haber YorumlarıDemir Acer:

ya sunu adam yerine koyupta cevap vermen bile zaman kaybi,

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Özeli adam yerine koyupta cevap vermek bile zaman kaybi,

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