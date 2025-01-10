Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

İzmir'de Birinci İnönü Zaferi Yıldönümünde İsmet İnönü'yü Anma Programı'na katılan ve İnönü Müze Evi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in müze çıkışında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Özgür Özel, İsmet İnönü için "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir" dedi.

"İSMET İNÖNÜ DEMEK MEMLEKETİN ONCA DERDİ VARKEN ALMANCA SATRANÇ DERİGİSİNE ABONE OLMAKTIR"

CHP Lideri Özgür Özel açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü. İsmet İnönü demek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir. Savaş meydanlarında kitabı elinden düşürmemek demektir. Memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir. Fransızca biliyorken 50 yaşından sonra İngilizceye merak salmak demektir. Çağdaşı Mussolini'ler Hitler'le güçlerine güç, coğrafyalarına savaş, kan ve ihtiras da büyük felaketler getirirken İkinci Dünya Savaşı'nın dışında orduyu tutmak, her ihtimale karşı harp stoğu tuttuğu için ekmeği, şekeri karneye bağlamak demektir.

Özel'in sosyal medyada kısa sürede gündem olan sözlerine gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Yerdi mi övdü mü şimdi ! Övmesi lazım ama yerdi galiba

Şaka gibi, övülecek şeymiş gibi bir de söylüyor. Yandaki kadın da doğruluyor

Allah böyle muhalefetten razı olsun 20 sene daha iktidardayız.

KIRMIZI KART ÇIKIŞI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özgür Özel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" demiş beklenen saat geldiğinde de "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmıştı. Özgür Özel "kırmızı kart" çıkışı da tepkilere neden olmuştu.