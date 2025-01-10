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Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

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CHP Lideri Özgür Özel, İzmir'de Birinci İnönü Zaferi Yıldönümünde İsmet İnönü'yü Anma Programı'na katılan ve İnönü Müze Evi'ni ziyaret etti. Özel'in, müze çıkışında yaptığı açıklamada, İsmet İnönü ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşen açıklamalara kullanıcılar "Övdü mü yerdi mi belli değil" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de Birinci İnönü Zaferi Yıldönümünde İsmet İnönü'yü Anma Programı'na katılan ve İnönü Müze Evi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in müze çıkışında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Özgür Özel, İsmet İnönü için "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir" dedi.

"İSMET İNÖNÜ DEMEK MEMLEKETİN ONCA DERDİ VARKEN ALMANCA SATRANÇ DERİGİSİNE ABONE OLMAKTIR"

CHP Lideri Özgür Özel açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü. İsmet İnönü demek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir. Savaş meydanlarında kitabı elinden düşürmemek demektir. Memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir. Fransızca biliyorken 50 yaşından sonra İngilizceye merak salmak demektir. Çağdaşı Mussolini'ler Hitler'le güçlerine güç, coğrafyalarına savaş, kan ve ihtiras da büyük felaketler getirirken İkinci Dünya Savaşı'nın dışında orduyu tutmak, her ihtimale karşı harp stoğu tuttuğu için ekmeği, şekeri karneye bağlamak demektir.

Özel'in sosyal medyada kısa sürede gündem olan sözlerine gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • Yerdi mi övdü mü şimdi ! Övmesi lazım ama yerdi galiba
  • Şaka gibi, övülecek şeymiş gibi bir de söylüyor. Yandaki kadın da doğruluyor
  • Allah böyle muhalefetten razı olsun 20 sene daha iktidardayız.

KIRMIZI KART ÇIKIŞI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özgür Özel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" demiş beklenen saat geldiğinde de "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmıştı. Özgür Özel "kırmızı kart" çıkışı da tepkilere neden olmuştu.

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil
Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHurifade:

Ülkemiz için dramatik bir parti lideri

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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

İsmet paşa Türkiye'yi batırmaya çalışan İslam düşmanı bir liderdi. Egosu çok yüksekti. Savaş sırasında satranç dergisine abone olmak, kendi milletiyle alay etmektir.

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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Düşünün Partinin en akıllı adamı bu.

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Hiç merak etmeyin CHP zihniyetine göre övmektir bu:D

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Haber YorumlarıÜye:

memleketin onca derdi varken..Ha almanca öğtenmeye gitmişsin ha kayağa gitmişsin ha kırmızı kart göstermissin ...dededen toruna aynı terane

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Chp nin başına Kılıçtaroğlu geldi Deniz Baykalı arar olduk, şimdi özgür özel geldi Kılıçtaroğlunu mumla arar olduk. Bu ne lanetli partiymiş

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Tüm particiler kayıtsız şartsız müşriktir zaten meclise girdiğiniz zaman orda yazıyor egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor bende size soruyorum kuranda böyle yazılıyormu hayır egeminlik kayıt şartsız şüphesiz ALLAHINDIR

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Haber YorumlarıYCLKTS null:

Çok hevesli ve belli bir cizgide giderken ne oluyor bu baskanlara. hayret verici

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Sayın özel vakit geçirmeden İmamoğlu’na görevi devret aynı yazımı sayın kılçtar oğlunada yazmıştım geçen seçimde İmamoğlu 100/100 kazanırdı yazık ettiniz

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