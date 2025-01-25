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Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

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78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin tartışmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Telefonlarımı açmadı' iddiasında bulunduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu. Özel'in telefonuna neden yanıt vermediğini açıklayan Tunç, "Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu yayımlamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, raporu korsan olarak değerlendirmişti.

Özel, Tunç'un ifadesinin ardından yaptığı açıklamada "Bunu duyduğum anda süreçle ilgili teminat vermiş olan İçişleri Bakanı'nı aradım. Bir bakanımız Malatya'daydı. Diğeri herhalde meşgul olduğu işe nasıl tepki göstereceğimizi bildiği için o gün bizimle iletişim kurmamayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

NEDEN CEVAP VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Özel'in açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yanıt verdi. Programın konuğu Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Tunç, "Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım" ifadelerini kullandı.

"YAYDIKTAN SONRA BENİ ARAMASI İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Tunç ayrıca "78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSer_hat:

Açmacın yahu açmayın sizler ulaşılmazsınız.

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

utanmaz arlanmazlar

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tarafsız ve bağımsız yargı çözecek:))) tabi tarafsız ve bağımsız bırakırsanız

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Özgür Özel diyor ki başsavcının atadığı bilirkişinin raporunu okuyorum diyor medyaya sunuyor adalet bakanı sahte diyor hangisi şereflice doğru söylüyor Allah bilir Rabbim doğrulardan yana olanlardan olmamızı nasip etsin inşallah

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Reisinin talimatı olmadan açamaz telefonu

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Adalet Bakanı şu an ki bakanlar kurulunun en çalışkan ve donanımlı bakanı. Makul ve olgun tavrı ile koltuğunu dolduruyor. Kendisini yıpratabilecek diyaloglardan da kaçınmadan yanıtlıyor. Fakat birileri faciayla hiç bir alakası olmadığı halde bakanı bu olayda yıpratma peşindeler. Çünkü temelinde istiklal mahkemeleri olan adalet sistemini düzeltme azmi göze batıyor.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

sayın Bakanımız Teşekkür ederim severler adına Allah yar ve yardımcınız olsun fakat bu muhalefet ile işiniz çok zor çünkü; Hayatları YALAN

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Sıradan chp hiç değişmeyecek, yalan provokasyon, sorumsuzluk, fitne yaymak, yalan haber üretmek, işte Sıradan chp.

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Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Belki konuyla ilgili değil ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Stüdyoda bulunan sözde yorumcular neden bacak bacak üstüne atmışlar hepsi. Hayırdır ne bu rahatlık böyle. 78 canımız gitmiş, otel yangınını bacak bacak üstüne atarak yorumlamalarına çok kızıyorum. Böyle insanlık olmaz. Okumuş olabilirler ama neyse..

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

bağımsız yargı dime

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