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Özgür Özel'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor

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CHP Lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında KHK'lılarla ilgili "Hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz" sözleri sonrası sosyal medyada genel af çağrıları yükseldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin mağduriyetini dile getirdi. Özel'in sert bir dille tepkisini dile getirdiği açıklamaları sonrası binlerce kişiden genel af çağrısı geldi.

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkede darbeye kalkışmış, kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş bir çetenin liderini ABD'den alamamış olmaya sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar.

Bu Fetullah Gülen öldü gitti günah kapısı açıktır arkadaşlar. Hakkı yenenlerin mağduriyetleri devam ettikçe günah kapıları açıktır. Ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir.

Yetkiyi FETÖ ile mücadele diye aldılar, ne kadar solcu varsa KHK ile attılar. Hangi görüşten olursa olsun KHK ile Meclis'in yetkisi OHAL'de Erdoğan tarafından kullanılırken, iftirayla yanlış tespitle, evladını okuturken imkan yok, evladını bunların dersanesine yollamışlar gibi makul terörle ilişkili olmayan kişilere hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz"

Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya üzerinden binlerce kişi genel af çağrısında bulundu. KHK ile ihraç edilen çok sayıda kullanıcıdan, "Kendi ülkelerinde her suçtan affa uğrayanları bile aramıza aldık kendi vatandaşlarımızın bu kadar hakkı yok mu?", "KHK zulmü hemen, derhal son bulmalıdır. Siyasi mahpuslara yönelik genel af derhal çıkarılmalıdır." şeklinde mesajlar paylaşıldı.

Özgür Özel'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (1)

Dvran 25:

Gidin eşkiyalardan af dileyin dönme dolaplara çok binen olur aga insanda biraz şeref namus haysiyet olur be

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