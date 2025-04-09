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Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlığına gerçekleştirilen jandarma operasyonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel "Evden 690 dolar, 10 euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: 'Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak.' Çıka çıka bu çıktı" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ARAMA YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bugün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evine yapılan operasyon hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇIKA ÇIKA BUNLAR ÇIKTI"

Özel "FETÖvari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 dolar, 10 euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: 'Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak.' Çıka çıka bu çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Politika
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Yorumlar (41)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

özgül özel hiç güven vermiyorsun.Hiç

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Yorum Beğenme175
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bu kadar kalitesiz , vasıfsız biri nasıl olur ? Kılıçdaroğlu’ndan beteri de varmış…

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Yorum Beğenme134
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ayyyy YAPMA YA! eko tutuklananli kaç hafta oldu!! babası evde detaylı bir temizlik yapmak icin yeteri kadar zaman buldu zaten :)))

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Yorum Beğenme118
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ha bir de zavallı adam çok fakirmiş anlaşıldı. 600 euro falan çıkmış. bir yardım kampanyası düzenleyelim bence. hayırsız evladı 560 milyardan babasına koklatmamış anlaşılan. şirketinde çalışan sıvacıyı bile 600 milyonluk servet sahibi yapmıştı halbuki

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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Asıl Sıfırlayanlar sıfırladıklarıyla mutlular, bırakın bu işleri, ama yinede çamur at izi kalsın diyorsanız, size de birgün bunun bedelini ödetirler.

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Haber YorumlarıSami İşgören:

laf salatası bi çacık olmaz senden özgür:)

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yazık çok fakirmiş adamcağız, biraz yardım yapmak lazım

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Haber YorumlarıDağıstan:

Amaç üzmek olunca bu tür soruşturmalar,aramalar vs normal

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir atasözü var. İmam oğlunu yalancılık ile suçlayan imam oğlunun babasıdır.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haksızmıyım eskiden serttin yumuşatıcımı kullanmışlar ne yazıların yumuşamış bir ara ortalıkta yoktun herhalde o ara çok değişmissin eski bağırıp çağıran halin daha iyiydi

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