Özgür Özel: Son kez muhalefet bütçesine katılıyoruz
Özgür Özel: "İlk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak, Yeni Parti’nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız".
Özgür Özel : "İlk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak, Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız".
Kaynak: İhlas Haber Ajansı