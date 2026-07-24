Özgür Özel: Son kez muhalefet bütçesine katılıyoruz

Özgür Özel : "İlk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak, Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı