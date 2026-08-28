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Özel: Kılıçdaroğlu kafasına göre binada oturuyor

Özel: Kılıçdaroğlu kafasına göre binada oturuyor
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusuna gülerek yanıt vererek, "Kafasına göre bizim binada oturuyor" dedi.

Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret eden Özgür Özel, merkezde bulunduğu sırada vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında bir kadının, "Ama babayı göremedim, baba nerede?" diye sorması üzerine Özel, "Kim baba? Talat baba... Talat baba hasta, yatıyor" yanıtını verdi.

Kadının "Geçmiş olsun" dileklerini ilettikten sonra bu kez "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirten Özel, gülerek, "Kafasına göre bizim binada oturuyor o" şeklinde karşılık verdi.

Sohbetin sonunda Özel, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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