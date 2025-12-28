Özel'den Hüsamettin Cindoruk'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17'inci Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17'inci Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli Merkez Ankara Temsilcisi, önceki devlet bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşen CHP lideri Özel, Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.