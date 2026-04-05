CHP Genel Başkanı Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyan cemaat liderlerine telefonla ulaşarak bayramlarını kutladı ve barış, huzur ve kardeşlik temennilerinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi ve Ruhani Lideri Vartan Kirakos Kazancıyan ve Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı'yı telefonla arayarak, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hristiyan yurttaşlarımızın ve tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyorum. Farklılıklarımızla bir arada, daha adil, daha özgür bir düzende, herkesin kimliğini ve inancını şerefi sayarak, kardeşçe yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
