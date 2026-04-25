Özgür Özel: Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "100 yıl önce olduğu gibi örnek olacağız. Tek adamı da yeneceğiz, baskıları kıracağız, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Bu mücadele bugünün değil, yarının mücadelesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'na başkanlık etti. Gün boyunca büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının toplantılarına ayrı ayrı katılan Özel, programın kapanışında açıklama yaptı. Özel, 2024 yerel seçimleri öncesi parti seçmeninin sandığa gitmek istemediğini; ancak yaptıkları çalışmalar sonucunda seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını söyledi. Oy veren vatandaşları pişman etmediklerini belirten Özel, "Buradan AK Parti'li, MHP'li seçmenlere şunu hatırlatmak isterim. Ne diyorlardı; 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek. CHP gelirse belediyeden sosyal yardım alamazsınız. Ona göre oy verin, iyi düşünün.' CHP'li belediyeler geldi. Soruyorum AK Parti'li ve MHP'li seçmenlere; geçmişte AK Parti'li, MHP'li belediyeden alıp da bugün sosyal yardım alamayan bir kişi var mı, yok. Peki rakam ne diyor? Tam 4,6 kat; yani eskiden 1 veriliyorsa, CHP'li belediye başkanları 5 kat fazla sosyal yardım veriyor. Şimdi buradan CHP'li belediyelere saldırılıyor ya. O saldırılanlar CHP'li belediye başkanları değildir. Saldırılan CHP de değildir. Saldıranlar; kreşteki yoksul çocuklara, yurtlara, kent lokantalarına saldırmaktadır. Halk marketlere, halk mandıralara, Anne Kart'a, beslenme çantasına, okul suyuna, kırtasiye desteklerine saldırılmaktadır. Bu iktidar yaptığı her şey ile Mansur Yavaş'ın kapattırdığı veresiye defterini kapatanlara ve veresiye borcu silinenlere saldırmaktadır. Bu yüzden CHP olarak biz ne kendimizi ne partimizi savunuyoruz. Biz milletin hakkını, hukukunu ve 'Gelecekte bu ülkeyi halkçı bir iktidar yönetsin' tercihini, bu tercihin hayata geçme ihtimalini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU NASIL ADALET'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, '677 AK Parti'li belediye için izin verdik, CHP'ye ise 371. CHP'ye bir kötülük yok' dediğini aktaran Özel, "Millet kendi kendine sordu; kardeşim öyle de hani bir gün bir şafak operasyonu var mı? Koluna polis giren AK Parti'li var mı, 4 gün gözaltı var mı, tutuklan AK Parti'li var mı, yok. Bu nasıl adalet? Hem daha çok araştırılması için gereken izni vereceksin hem bir tane yok. Şaka diye diyor ya millet; 'Bir tane yok.' O bir taneyi dün sabah yapmışlar ama mevcut bir belediyelerine değil, eski Halfeti Belediye Başkanı'na. O da kayyımdı zaten. Kayyımlık görevi esnasında usulsüzlük yapmış; AK Parti aday göstermiş ve belediyeyi de kaybetmiş. Dün sabah gidip evden almışlar. Bütün basına bilgi notu geçtiler. Köşe yazarlarına bile yazdırmışlar. 'AK Parti'li belediye başkanına şafak operasyonu' diye ki o gün AK Parti'li değildi, kayyımdı. Ne bu dönemde görevi var, ne belediyeye bir baskın var, ne belediyede bir arama var, ne koluna girip götürülen şu andaki AK Parti'li belediye başkanı var. Ancak oradan bu kadar ucuz bir algı yönetimine bile tenezzül edecek kadar gözü dönmüşlük var. Yahu Aziz İhsan Aktaş'ın Isparta Belediyesi'ne hediye ettiği makam arabası halen daha başkanı taşıyor. Trabzon Belediyesi'ne, MHP'li Kütahya Belediyesi'ne Aziz İhsan Aktaş dosyası, bizim soruşturmalar başlamadan bir gün önce ayrılıp, yollanmış. Kütahya'da kapağını kaldıran yok. Aziz İhsan Aktaş'ın önünden geçtiği belediyeye operasyon yapıyorlar. Ondan sonra da 'Eşit davranıyoruz, doğru davranıyoruz, birlikte davranıyoruz' diyorlar" diye konuştu.

'NE DEVRİ SABIK YARATIRIZ NE KİN GÜDERİZ'

Özel, genel seçimleri işaret ederek şöyle konuştu:

"Sandık en geç 2028'in haziran ayında açılacak. Ne zaman seçim sandığı açılacak; trollerin, haksız tutuklama isteyen savcıların, 200 üniversite öğrencisini vizesinden edenin ve 2 bayramı içeride geçirtenin, bütün yaz onları Silivri'de aileleriyle bir perişan edenin, bugün 'Tutuklanmalarına gerek yoktu. Tutuklayan yanlış yapmış' deniyor ya o tutuklamayı isteyen savcıya, o tutuklamayı veren hakime, o çocukları hedef gösteren trollere, o günden bugüne Ekrem Başkan ya da tüm belediye başkanlarımız hakkında, partimiz hakkında yalandan tweet atanlara, akşam televizyonlarda o yalanları tartışanlar, paçavralara basıp hepimize iftira atanlara müjde ederim ki önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. 2 yıl kaldı, 2 yılda hiçbirinizi ne zaman aşımı kurtarır, ne bir şey. Ama şuna güveniyorsunuzdur; 'Ya bunlar iyi insanlar. Biz ettik, onlar etmezler. Bizi unuturlar.' Normal vatandaş; AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz. 'İyi olsun' diye oy verdiniz. Yerel seçimde vazgeçtiniz, genel seçimde hep beraberiz ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz."

'ASLA BASKIYA TESLİM OLMAYIZ'

CHP'li belediye başkanları ile birlikte yol yürümekten memnuniyet duyduğunu aktaran Özel, "Asla ve asla zora, baskıya teslim olmayız. Kötülükle geri adım atmayız. CHP'li belediye başkanları olarak milletin verdiği görevi nasıl alnımızın akıyla hep birlikte yapıyorsak, en geç 2 yıl sonra bu salondaki herkes ya daha önemli görevlerde ya da iktidar partisinin belediye başkanı olarak görevde olacak" dedi.

Sözlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef alan Özel, "Bana diyorlar; 'Bir baş başa kahve içebilir miyiz?' 'İçelim.' 'Efendim oraya baktık, buraya baktık siz çok millisiniz. Milli bir duruş göstermelisiniz, sizi iktidar partisinin belediye başkanı olmaya davet ediyorum, şu imkanlarla.' Murat Kurum, sen çok çok o götürebildiğin birkaçını, topuklayanı muhalefete taşırsın. İktidarın belediye başkanları bu salonda, benimle birliktedir. Siz sadece partinin değil, ülkenin umudusunuz. Sadece ülkenin değil bütün mazlum milletlerin umudusunuz. 100 yıl önce olduğu gibi, örnek olacağız, tek adamı da yeneceğiz, baskıları kıracağız, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Bu mücadele bugünün değil, yarının mücadelesidir. Yolunuz açık olsun, hepinizi seviyorum, hepinize güveniyorum. Hepinize sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı