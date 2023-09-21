Özgür Özel, Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Bakırköy Kapalı Cezaevinde Gezi davasından tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün Bakırköy'de Kapalı Kadın Cezaevinde Gezi davasından tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile görüştü. Cezaevi ziyaretinde Özgür Özel'e İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek eşlik etti. Ziyaret sonrası Özel, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özgür Özel "Bugün Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan gezi tutukluları Mücella Yapıcı'yı, Mine Özerden'i ve değerli arkadaşımız Çiğdem Mater'i ziyaret ettik. Yani özetle şunu söylemek lazım. Sağlıkları, moralleri yerinde ama çok sıkılmış durumdalar. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını hepimiz biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor, 1,5 yıldır buradalar, 9 sene önce olmuş. Gezi olaylarından dolayı buradalar. O dönemde Taksim Platformu'nun ya da Taksim Dayanışması'nın bileşenleri, katılanları, sözcüleri ya da kendi odalarının oradaki temsilcileri oldukları için oradalar" ifadelerini kullandı.

"Beyaz sayfa açmaya hazır olacağız"

İYİ Parti'nin İzmir Belediye Başkanı adayını ilan etmesinin sorulması üzerine Özel, genel başkan olursa ittifakta yeni bir sayfa açacağını ifade ederek, "Ben partilerin kendi kimlikleriyle var olmalarını, kendi kimlikleriyle siyaset yapmalarını, birbirleriyle ilişkilerinin partileri kısıtlamaması gerektiğini savunuyorum. Ancak 5 Kasım'da yapılması muhtemel CHP Genel Başkanlık seçiminden sonra Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere giderken ne biz ne İYİ Parti ne diğer demokratlar; İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve diğer büyük şehirlerin göz göre göre bizim birbirimizle olan sorunlarımızı aşamadığımız için yeniden AK Parti'nin eline geçmesinde seçmenimiz bizi affetmez. Seçmenimiz buna izin bunun hesabını kimseye veremeyiz. Şu anda Millet İttifakı'nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, bir çöküş olduğu muhakkak partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açıp, bütün muhataplarımızla önce kendi öz eleştirimizi yapıp onlarla olan sorunları yapıcı bir şekilde tartışıp ölçme değerlendirmeye dayalı, vatandaşın desteğini alacak, partilerin kendi içindeki partilileri vicdanını rahatsız etmeyecek. Yazılı çizili bir iç hukuka dayalı, kimsenin, kimsenin hakkını yemeyeceği hiç kimsenin de başkasına hakkını yedirmeyeceği gerçek bir birliktelik için kolları sıvamaya ve bir beyaz sayfa açmaya hazır olacağız. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hiçbir elimizdeki belediyeyi kaybetmeyip Millet İttifakına ve Türkiye ittifakına çok sayıda belediye kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL