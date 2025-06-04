CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceğini gördüğü için Hakan Başkan'dan bir daha Gaziosmanpaşa'yı alamayacağını bildiği için darbe planlamıştır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Buradan açık açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceğini gördüğü için Hakan Başkan'dan bir daha Gaziosmanpaşa'yı alamayacağını bildiği için Ekrem başkana da Gaziosmanpaşa'ya da darbe planlamıştır. Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesi ile yapmaktadırlar. Bu darbeye direneceğiz. Bu darbeye direnmeye var mısınız? Mücadeleye var mıyız? Kazanacak mıyız? Korkuyor muyuz? Korksunlar mı? Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Diyorlar ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Harikasınız. Siz böyle oldukça Hakan'ın da Ekrem başkanın da sırtını yere getiremeyecekler" dedi.

Özel, "Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Buradan şunu söyleyeyim: Dün o görüntü Türkiye'yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü; darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete 'Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?' diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın" dedi.