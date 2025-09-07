Özgür Özel, Gaziantep'te Nikah Şahitliği Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Asım Mert Meriç ve Fatma Deniz Yılmazkaya'nın Gaziantep'teki nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, mutluluklar diledi.

Öte yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.