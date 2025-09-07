Haberler

Özgür Özel, Gaziantep'te Nikah Şahitliği Yaptı

Özgür Özel, Gaziantep'te Nikah Şahitliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu ile eski milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızının nikah şahitliğini yaptı ve mutluluklar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Asım Mert Meriç ve Fatma Deniz Yılmazkaya'nın Gaziantep'teki nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, mutluluklar diledi.

Öte yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu

Çin'in First Lady'si fena bozuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.