Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlayarak adalet, dayanışma ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika