CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum."